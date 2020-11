150 jaar geleden landde "de duivel" in Bertem: het verhaal van de allereerste luchtpost in Vlaanderen

Nederland telt nog steeds twee monumenten op plaatsen waar in 1870 luchtballonen uit bezet Parijs neerdaalden, in de plaatsjes Merselo en Castelre, de laatste dicht bij de Belgische grens ter hoogte van Hoogstraten. De monumenten werden gezien als het begin van de luchtpost en moeten vooral herinneren aan een historisch moment dat generaties lang in het geheugen van de lokale bevolking is blijven hangen.

De verhalen die plaatselijk werden opgetekend vertellen hoe mensen reageerden op het onbekende monster in de lucht. Ze hebben het over de duivelse vlam die 's nachts over de hoofden scheerde, over de duivel die landde in de velden. Of over toegestroomde dorpelingen die werden bedwelmd door gas en met "eau de cologne" weer moesten opgekikkerd worden.

Geen monument, zelfs geen herinnering werd opgetekend in Bertem in Vlaams-Brabant. Het dorp maakte nochtans een heroïsche landing mee van gevluchte Parijzenaars. In Parijs wordt de ballon van Bertem wel herdacht met een gedenkplaat op de Square Lambert, daar waar de "L'Egalité" op 23 november 1870 opsteeg.