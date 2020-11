Actievoerders betogen op Dusartplein tegen geweld op vrouwen: "De voorbije tien dagen vier vrouwen vermoord in ons land"

“Solidariteit, voor alle vrouwen wereldwijd”, scandeerden de aanwezige betogers, op initiatief van Mirabal. Het platform van verenigingen tegen vrouwengeweld stuurde dit jaar aan op lokale acties die coronaproof konden doorgaan. “We wilden ook in Limburg de ernst van de feiten aanklagen”, zegt Ayse Yigit, PVDA-politica. Femicide is zowat de ergste vorm van geweld in onze samenleving. We willen dat de politiek concrete stappen onderneemt. Vrouwen die een klacht indienen moeten meteen geholpen worden. Er moet meer geïnvesteerd worden in opvanghuizen, verspreid over heel het land. En er moet een vorming komen voor justitie en politie, zodat zij het delicate probleem met meer expertise kunnen aanpakken.”