Betogers stichten brand in parlement Guatemala

Tijdens de aanval door de betogers was het gebouw leeg. De brandweer kon het vuur blussen. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is. De politie kon de relschoppers uiteendrijven. Het Rode Kruis zou mensen opvangen die bevangen zijn door de rook.

De betogers eisen het vertrek van president Alejandro Giammattei, die volgens hen verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de begroting voor 2021. Die is met 13 miljard dollar de hoogste in de geschiedenis van het arme land. Ook de vicepresident heeft al opgeroepen tot het ontslag van Giammattei.

Volgens de oppositie zal het bedrag leiden tot een enorme schuld en gaat het geld uit de begroting vooral naar grote infrastructuurprojecten, en niet naar de strijd tegen kinderarmoede en ondervoeding in het land.