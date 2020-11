Chalet ontploft op camping Baalse Hei in Turnhout, een vrouw is zwaargewond

"Het was een doffe knal", vertelt Staf die vanmorgen ook op de camping verbleef. "Mijn vrouw en ik werden wakker en zagen de vlammen die boven de bomen uit kwamen. We zijn meteen naar buiten gerend en zagen voor de chalet de bewoonster op de grond liggen. We hebben ze in veiligheid gebracht en gewacht op de hulpdiensten."

De vrouw werd met zware brandwonden overgebracht naar het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg. "Het onderzoek naar de ontploffing is intussen bezig", zegt Rudy Remijsen van de lokale politie. "In de chalet zou een gasfles ontploft zijn."