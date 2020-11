Leeuwendeel van vaccins krijgen we pas eind in 2021 binnen, zegt premier De Croo

Ja, er is licht aan het einde van de tunnel, benadrukt De Croo. "Want het Europese systeem heeft goed gewerkt: 25 miljoen dosissen voor ons land zijn gegarandeerd, we hebben via de Europese Unie op vier vaccins ingetekend nu." Maar voor Belgen effectief een coronavaccin toegediend zullen krijgen, is 2021 zeker al enkele maanden ver.

"Als de eerste dosissen van een coronavaccin eind december in ons land geraken, dan betekent dat niet dat we binnen de maand de eerste mensen kunnen vaccineren. De grote bulk zal voor het tweede en derde kwartaal van 2021 zijn. Dat betekent dat we nog een relatief lange periode redelijk voorzichtig zullen moeten zijn", aldus De Croo. "We moeten er ons bewust van zijn dat we niet snel terug naar het normale leven kunnen."

Wie er als eerste een coronavaccin kan krijgen, is duidelijk volgens De Croo. "Eerst de mensen die in de zorgsector werken, omdat zij blootgesteld worden aan het virus, en omdat we hen nodig hebben om te zorgen anderen mensen. Daarna is het aan de 65-plussers en kwetsbare mensen", aldus De Croo. De piste om na het zorgpersoneel eerst jongere bevolkingsgroepen te vaccineren: daar ziet De Croo geen heil in.