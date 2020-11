Video van coronabetoger die zichzelf vergelijkt met nazislachtoffer wekt beroering in Duitsland

Vorige week was ook al commotie ontstaan toen een elfjarig kind zichzelf tijdens protest in Karlsruhe had vergeleken met het ondergedoken joodse meisje Anne Frank, omdat ze haar verjaardag in stilte moest vieren zodat de buren niet zouden horen dat er vriendjes waren uitgenodigd. Ook die uitspraak weekte woedende reacties los. De lokale politie had het toen over een "ongepaste" en "smakeloze" vergelijking.