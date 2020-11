Kroeskarpers kapen kanaal Ieper-Komen

De kroeskarper is een vissoort die steeds minder voorkomt in Vlaanderen. Je vindt hem nog maar op vijf plekken in het wild. Het is dan ook een nogal kieskeurige vis. De kroeskarper zwemt het liefst in helder, stilstaand water van goeie kwaliteit én met veel planten in de buurt.

Het kanaal Ieper-Komen lijkt aan die voorwaarden te voldoen en daarom zijn er nu 19.000 kroeskarpers uitgezet. De Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos hopen op die manier om de soort in stand te houden. En in Ieper zien ze de vissen graag komen. Het is voor de stad hét bewijs dat het goed gaat met de waterkwaliteit in het kanaal.