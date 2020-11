Jogger die hondje doodstak in Waasmunster dient klacht in na doodsbedreigingen

De lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de mogelijke verdachte. De jogger werd gefilmd in de omgeving door een bewakingscamera aan een huis in de Neerstraat. De verdachte werd geïdentificeerd, opgepakt en verhoord. Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren. De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor feiten van dierenmishandeling en voor een inbreuk op de wapenwetgeving, maar werd vrijgelaten onder voorwaarden.