Jogger die hond doodstak in Waasmunster is vrij onder voorwaarden

De 43-jarige jogger die bekend heeft dat hij vorige week zaterdag een hond heeft doodgestoken in Waasmunster, is vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Welke voorwaarden de onderzoeksrechter heeft opgelegd, is niet duidelijk. Ook over het motief van de dader is niets bekend.