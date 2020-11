Liveblog - Aantal besmettingen daalt (minder snel) en VS keurt coronamedicijn van Regeneron goed 

De experimentele coronabehandeling die Amerikaans president Donald Trump kreeg, is officieel goedgekeurd in de VS. Het gaat om een cocktail met antilichamen van het Amerikaanse bedrijf Regeneron. Volgens Trump heeft het middel hem genezen na zijn besmetting in oktober. Het middel is geen vaccin maar het kan patiënten helpen die erg ziek zouden kunnen worden van COVID-19. Dat zegt de geneesmiddelenwaakhond. Het mag niet gebruikt worden bij patiënten die in het ziekenhuis liggen of zuurstof nodig hebben.





In de Verenigde Staten is nu de kaap van 12 miljoen bevestigde besmettingen overschreden. In minder dan een week tijd kwamen er een miljoen bij. In de staat Californië gaat straks de avondklok in.



Lees hier alles over de goedgekeurde coronabehandeling: