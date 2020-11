Het land dat nooit in lockdown ging, gaat dan toch overstag: ook Zweden neemt nu strengere maatregelen

Toch blijven de maatregelen in vergelijking met de buurlanden in Zweden beperkt, en dat vertaalt zich in slechtere cijfers. “Men is er in Zweden wel in geslaagd om heel wat te bereiken zonder het af te dwingen”, zegt Hoogleraar Scandinavistiek en Noord-Europakunde aan de Universiteit Gent Godelieve Laureys. Ze haalt aan dat veel mensen zijn overgeschakeld op thuiswerken en dat ook de horeca de afgelopen maanden op een lager pitje draaide. “Maar het dodental in Zweden is proportioneel gezien tien keer groter is dan in de andere Scandinavische landen. Dat is uiteraard gewoon de rekening die men gepresenteerd krijgt voor een veel liberaler beleid.”