Nieuwe recycleer-methode kan miljoenen tonnen plasticafval vermijden

Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljoen ton zogenoemde 'multilayer thermoplastics' geproduceerd, plastic die zacht wordt als hij verhit wordt en bestaat uit lagen van verschillende polymeren, soms wel tot 12 verschillende lagen. Polymeren zijn verbindingen die uit erg grote, meestal lange moleculen bestaan die op hun beurt weer bestaan uit een herhaling van kleinere moleculen. Een voorbeeld is PE, polyetheen of polyethyleen, de meest gebruikte plastic ter wereld, die bestaat uit ketens etheen (C2H4).

Die meerlagige plastic is erg nuttig als verpakking van bijvoorbeeld chips, want die blijven er lekker krokant in, vleeswaren die verpakt zijn in een beschermende atmosfeer, want hij houdt zuurstof en micro-organismen buiten, of steriele spuiten want de plastic belet dat vocht de spuit zou vervuilen en niet langer steriel zou maken.

Een groot nadeel is echter dat meerlagige plastic niet kan gerecycleerd worden met de conventionele methodes omdat het onmogelijk is de verschillende lagen van elkaar te scheiden. En dus belandt de 100 miljoen ton, waarvan 40 procent overigens afval is van het productieproces zelf, bijna allemaal op vuilnisbelten of in verbrandingsovens.