Nu al verdubbeling aantal branddoden in Vlaanderen, in Vlaams-Brabant en in Limburg telkens drie doden: "1 rookmelder per verdieping is te weinig"

Nu al is het aantal branddoden in Vlaanderen verdubbeld tegenover vorig jaar. In heel België gaat het nu al om 69 doden. 34 in Vlaanderen, 33 in Wallonië en twee in het Brusselse gewest. In Vlaams-Brabant en in Limburg vielen tot nog toe drie dodelijke slachtoffers. Afgelopen nacht nog is een vrouw van 61 omgekomen bij een woningbrand in Oudsbergen. De verklaring zou kunnen zijn dat we door corona meer thuis zijn en voor meer risico's zorgen.

Toch denkt brandpreventieadviseur Tim Renders uit Diest vooral dat het aantal brandoorzaken vergroot is: "Batterijen van elektrische fietsen en hooverboards zijn vaak niet brandveilig. Daarnaast hebben mensen vaak, ondanks de wettelijke verplichting (één per verdieping), veel te weinig brandmelders."

"Een gemiddelde gezinswoning zou zeven tot acht rookmelders moeten hebben. Eigenlijk zouden we 's nachts niets moeten opladen, zeker geen batterijen van elektrische steps, auto's, fietsen, gsm's enz...Maar die mentaliteitswijziging is een werk van lange adem. Meer rookmelders zou het aantal doden al naar beneden helpen. Ik volg de cijfers sinds 2014 en we zijn op weg naar een slecht, echt dodelijk jaar, december moet nog beginnen. Nu al was er een melding van een kerstboom die binnen in huis in brand was gevlogen. Ik vind onze hoeveelheid branddoden hallucinant, veel meer dan in Nederland bijvoorbeeld."