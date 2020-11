Ook Brazilië heeft zijn "George Floyd": zwarte man begraven die zwaar werd mishandeld door winkelbewakers

De dood van João Alberto Silveira Freitas was extra wrang omdat die plaatsvond aan de vooravond van de nationale Dag van het Zwarte Bewustzijn in Brazilië. Op die dag, 20 november, herdenkt het land zijn slavernijverleden en staat het stil bij de sporen die dat nalaat in de Braziliaanse samenleving. Brazilië was in 1888 het laatste land van Zuid-Amerika dat de slavernij afschafte.