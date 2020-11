Jongeren beperkt en veilig oudjaar laten vieren? "Ze verdienen erkenning voor inspanningen, maar focus op lange termijn"

Psychiater Sofie Crommen doet haar oproep in navolging van Nederlandse psychologen. “Met een goed georganiseerd feest met respect voor de coronamaatregelen kunnen we als maatschappij onze waardering tonen voor de opofferingen van jongeren tijdens deze crisis. Laat lokale overheden overleggen met jongeren wat ze zelf willen. Een klassieke fuif is uitgesloten, maar een fakkeltocht of iets anders in openlucht moet kunnen. We moeten de broeksriem zeker niet volledig losgooien, maar je kan binnen bepaalde grenzen iets feestelijks op poten zetten”, legt Crommen uit aan VRT NWS. "Laten we daarin creatief zijn."

Crommen benadrukt dat ze het niet eens is met de redenering “organiseer iets voor jongeren met respect voor de regels, anders wordt er toch in het geniep gefeest.” "Het lijkt alsof jongeren de enigen zijn die de coronamaatregelen niet naleven, maar er wordt in alle bevolkingscategorieën wel eens gezondigd.”