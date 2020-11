Limburgse politie legt verschillende coronafeestjes stil

Op 3 plaatsen in de provincie heeft de politie dit weekend mensen op de bon gezwierd die aan het feesten waren, ondanks de coronamaatregelen. In Hasselt viel de politie zaterdagavond binnen in een appartementsgebouw op de Runkstersteenweg, nadat er een melding was binnengekomen over te veel lawaai in de woning. Er waren zo’n 8 aanwezigen die allemaal een boete kregen van 250 euro.

Ook in de Korenstraat in Bilzen moest de politie zaterdagochtend om 1 uur tussenkomen voor te luide muziek. Daar probeerden 3 personen zich nog tevergeefs te verstoppen onder een dekentje op zolder. Alle 5 aanwezigen kregen een coronaboete.

In Maasmechelen kloegen buren over de overlast in een appartement in de Talderstraat. Ook deze aanwezigen kregen een boete. De politie legde ook nog beslag op 5 flessen lachgas die in een berghok lagen.