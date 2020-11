De Croo: "Kerncentrales sluiten alleen als het haalbaar en betaalbaar is", Vandenbroucke: "Wie is Bart De Wever?"

Ook minister van Volksgezondheid en vicepremier Frank Vandenbroucke (SP.A) is niet onder de indruk van het aanbod van De Wever. "Wie is Bart De Wever in deze?", vraagt hij zich op zijn beurt af in "De zevende dag". "Hij zit niet in de regering. (...) Die mededeling was totaal onbelangrijk. Dat is ook waarom mijn partij niet gereageerd heeft. Dat is een opmerking van langs de zijlijn. De regering is gevormd en ze is solidair."