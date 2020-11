"Nederlandse concurrentie staat klaar om onze markt in te nemen": reis- en eventsector voelen zich vergeten

“Ik weet niet hoe wij dat gaan doen. ‘Vind jezelf heruit" zeggen ze dan. Wij doen dat dan ook. We hebben heel veel mensen die op het virtuele springen, maar de markt is dicht. De eventsector verliest 81 procent van zijn omzet. Dat is gigantisch."

"Perspectief is een loos begrip op dit moment. In Nederland zijn er al steunmaatregelen tot juni 2021. Wij zitten met geknepen billen te wachten. Wij weten zelfs niet wat het wordt in januari", zegt Vermeire nog, "en we zitten in een realiteit dat de banken niet meer geloven in onze sector."