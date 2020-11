Vandenbroucke: "Plaatje té rooskleurig, nog altijd meer patiënten met intensieve zorg dan op piek eerste golf"

In "De zevende dag" kwamen Christel Somers van touroperator Montana en Katrien Vermeire van de eventsector getuigen over de bikkelharde en vaak hartverscheurende realiteit. Vandenbroucke erkent dat de reisbureaus een "bijzonder verhaal" zijn. "Zij moeten blijven draaien zonder omzet", herhaalde hij meermaals. "Dat kan opgelost worden, maar ik zie niet hoe wij dat vanuit een federale bevoegheid kunnen doen."

Dat premier Alexander De Croo deze week nog afraadde om op wintersportvakantie te gaan tijdens de kerstdagen, steunt Vandenbroucke. "Er zijn 15.000 coronadoden in België, waar is dat begonnen? De uitzaaiiing is begonnen met de (krokus)vakantie. Vandaar dat we ten aanzien van buitenlandse reizen zeggen: dat is niet realistisch."



En wat dan op langere termijn, met de zomervakantie volgend jaar? "Dat is een Europees issue. Ik denk daarover na en heb mijn beleidsmensen gezegd contact op te nemen met de Europese Commissie. We mogen in Europa niet in gespreide slagorde optreden. Als je niet Europees één lijn trekt, is de soep niet te overzien", klinkt het.



