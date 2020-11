Vlaamse ombudsman is regen aan klachten over annuleringen beu en vraagt om niet zomaar reis te boeken: "Geduld is op"

U leest het goed: de klachtenbehandelaar is de klachten beu. De Vlaamse ombudsdienst kreeg dan ook sinds de start van de coronacrisis te maken met honderden klachten over reizen die achteraf geannuleerd werden. "Het is gewoon een overspoeling, mensen zijn op allerhande manieren aan het zoeken om bijvoorbeeld hun geannuleerde vliegreis terugbetaald te krijgen", zegt de ombudsman.



En een oplossing vinden is niet altijd eenvoudig, benadrukt hij. "Vorig jaar, toen Thomas Cook failliet ging, heeft het Garantiefonds goed gewerkt. Maar nu zitten we in een andere situatie", zegt Weekers. Sommige verzekeraars bieden wel een verzekering aan die terugbetaling voorziet als een reis niet kan doorgaan. "Ik wil de kleine lettertjes van die verzekeringen nog wel zien, maar goed, in maart zal pas blijken wat die verzekeringen waard zijn", zegt Weekers.