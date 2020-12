20 bomen tegen de grond in stadspark Ninove: “Ze zijn ziek en het is te gevaarlijk. Er komt vervanging”

“Vandaag start er een aannemer met het vellen van 20 grote bomen”, vertelt schepen in Ninove Wouter Vande Winkel (Samen). “Dat zal een sterk visueel effect hebben, want het gaat om hele grote bomen die jammer genoeg niet meer in goede conditie verkeren.” In het stadspark van Ninove staan 120 van zulke bomen, dat er 20 verdwijnen zal dus niet onopgemerkt gebeuren."