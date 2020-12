4 burgemeesters én korpschef Vlaamse Ardennen in afzondering na hoogrisicocontact op vergadering

Maar hoe is het dan kunnen gebeuren? “Je zou kunnen zeggen dat het nu aan het stormen is in onze politiezone en dan vang je wel wat regen”, verklaart Duhamel. “We hebben ons team laten testen en op dit moment zijn er 12 medewerkers van de politiezone positief getest. Zaterdag kregen we te horen dat iemand die iets had klaargezet in de zaal ook positief was getest op het virus. Niemand is in rechtstreeks contact geweest met die persoon, maar we kunnen wel iets aangeraakt hebben waar die persoon ook aan geweest is.”

Behalve de 4 burgemeesters en de korpschef moet ook iemand van de financiële dienst die uitleg gaf over de begroting in afzondering. Woensdag krijgen de burgemeesters en de korpschef een coronatest. Als die negatief is, mag iedereen weer uit afzondering.