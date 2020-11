Zeven op tien ouders lezen regelmatig voor: "Voorlezen is cruciaal voor leesopvoeding van kinderen"

Van 21 tot 29 november is het Voorleesweek in Vlaanderen en Brussel. Organisator Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering, zet dit jaar extra in op ouderbetrokkenheid bij het voorlezen. Als ouders voorlezen en praten over boeken is de kans vijf keer zo groot dat hun kind later opgroeit tot een lezer. "Het is fantastisch dat er op scholen, in bibs en in kinderdagverblijven voorgelezen wordt, maar het is zeker ook het voorlezen thuis dat écht het verschil maakt", stelt Iedereen Leest-directrice Sylvie Dhaene.