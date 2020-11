Aalst plant een grote overslaghaven voor binnenvaart: “Zo zijn er minder vrachtwagens op de baan”

“De sterkte van ons plan, ligt in het feit dat we mobiliteit ruimer bekijken dan enkel de openbare weg. Er kan ook veel via het water vervoerd worden, en zo zorgen we ervoor dat er minder vrachtwagens de baan op zijn”, gaat De Gucht verder. “We zijn blij dat Vlaanderen prioriteit wil geven aan de plannen. Studies zullen nu moeten uitwijzen hoe we een uitdieping van de Dender moeten aanpakken. Het uitdiepen van de Dender is belangrijk om grotere boten te kunnen ontvangen in Aalst.”