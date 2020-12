Actievoerders zingen tegen geweld tegen vrouwen: "Er is ook een pandemie van geweld thuis"

“Er zijn in 2020 al 21 vrouwen omgekomen in België, stuk voor stuk slachtoffer van het fysieke geweld dat op hen werd gepleegd”, zegt Nathalie Eggermont van Mirabal, een platform dat opkomt tegen geweld tegen vrouwen. “We willen vandaag stilstaan bij dit fenomeen en vragen actie om het fenomeen in te dijken. Onder andere door een meldpunt dat altijd bereikbaar is”.

Sympathisanten van Mirabal zongen een strijdlied tegen het geweld tegen vrouwen aan het standbeeld van "Moeder Aarde" langs de Leie in Kortrijk. In het gras werden de voornamen geplant van de dodelijke slachtoffers die dit jaar zijn gevallen. De handen werden paars gekleurd als protest tegen dat geweld. De cijfers liegen er niet om. Sinds de coronacrisis zijn er 70 procent meer meldingen over vrouwengeweld.

Nathalie Eggermont : "Toch horen we daar zo weinig over. Achter al die gesloten deuren schuilt er zoveel geweld. We moeten daar open kunnen over praten. We hebben eigen affiches gemaakt met alle noodnummers. Het gratis noodnummer is het nummer 1712. We zullen onze affiches zelf verspreiden, bij bakkers en apothekers. We vragen ook aan de politiek dat het nummer 24 op 24 bereikbaar is. Op dit moment kan je er enkel terecht tijdens kantooruren, wat toch vrij absurd is. Er is ook meer opvang nodig voor vrouwen die geconfronteerd worden met geweld".