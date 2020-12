Ook Limburgse B&B's bieden afhaal aan: "Er komen nog altijd gasten voor de natuur"

En dan zijn er zijn nog andere ideeën. Constance Vantilt baat een B&B en twee vakantiehuizen uit in Beringen en ze lanceert vandaag het nieuwe project "Hotel at home": "Mensen komen op hotel voor een romantische overnachting, om een bad te nemen of om met twee eens weg te zijn in een andere omgeving", zegt ze. "Die beleving wil ik meegeven met bijvoorbeeld zachte plaids, mooie kussens, kaarsjes en speciale badproducten. Allemaal leuke dingen waarbij ze bij hun thuis die hotelbeleving toch voor een gedeelte kunnen beleven."