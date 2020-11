Antilichamen die kinderen aanmaken tegen verkoudheidsvirussen, werken ook tegen het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt 

“Het coronavirus dat de huidige pandemie veroorzaakt, is niet het eerste coronavirus dat ontdekt is,” zegt Marc Van Ranst, viroloog van KULeuven. “Het virus dat de pandemie veroorzaakt is SARS-CoV-2. Er betaat ook een SARS Coronavirus Type 1. Dat is het broertje dat ook ernstige ziektes veroorzaakt maar niet deze pandemie. En daarnaast zijn er ook nog 4 andere coronavirussen die verkoudheden veroorzaken.”