Joe Biden kiest wellicht voor ervaren diplomaat Antony Blinken als nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Hoewel zittend president Donald Trump blijft ontkennen dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen en Biden zelf nog niet officieel benoemd is als winnaar, is die laatste al druk bezig met het samenstellen van zijn regering.

Een van de voor ons in Europa meest opvallende posten is die van de minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Amerikaanse media is de kans groot dat Antony Blinken die rol op zich zal nemen. Ze zeggen dat op gezag van bronnen dicht bij Biden. Blinken zou Bidens eerste keus zijn, mogelijk kondigt Biden het nieuws later deze week zelf aan.

Blinken (58) en Biden kennen elkaar erg goed. Blinken is een van Bidens meest ervaren en vertrouwde medewerkers. Ze werken al 20 jaar samen op vlak van buitenlands beleid en veiligheid. Blinken was eerder al de nummer twee op het ministerie van Buitenlandse Zaken onder voormalig president Barack Obama en was ook de rechterhand van de nationale veiligheidsadviseur. Biden was toen vicepresident. Verder in het verleden was Blinken ook nog speechschrijver van voormalig president Bill Clinton en een van zijn veiligheidsadviseurs.