Antwerpse Velokes worden nog beter ingezet

Het publiek deelfietssysteem Velo is heel populair. Eind 2019 waren er 62.000 jaarabonnementen in gebruik. Het aantal ritten blijft stijgen. Vorig jaar waren het er 6.817.296. "Velo Antwerpen is niet alleen een verfijnd netwerk, het is ook gebruiksvriendelijk en daarom wordt het ook zo vaak gebruikt", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Er zijn momenteel locaties in de stad waar te weinig Velo-stations en fietsen beschikbaar zijn. Andere plekken kampen dan weer met overaanbod. Vier stations verhuizen daarom in het voorjaar 2021 van locatie: station ’t Veer (Hoboken) gaat naar het Operaplein, station Malisgoed (Wilrijk) naar P+R Olympiade, station Winkelstap (Merksem) naar P+R Keizershoek. Op P+R Havana verschuift het bestaande station dichter naar de P+R en terminus. Stations Paul Vekemans en De Torekens, allebei in Hoboken, verkleinen omdat er nu te veel fietsen staan. Daardoor kunnen er nieuwe stations gezet worden: aan de Offerandestraat en aan de IJzerlaan.