Nederlandse politicus Thierry Baudet trekt zich terug als lijsttrekker van Forum voor Democratie

Baudet noemt de berichten over nazisme en antisemitisme "vreselijk", maar zegt ook dat "de media niet te vertrouwen zijn". Hij vindt dat "er nu binnen de partij allerlei mensen zijn die toch op basis van die berichten in de media, niet het onderzoek willen afwachten dat een lid van de Eerste Kamer, een lid van de Tweede Kamer en een lid van het partijbestuur willen gaan doen".



Toch neemt hij nu deze stap. "Als er een cultuur ontstaat van 'trial by media', en/of als er daadwerkelijk dingen zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst, ik stel mijn positie ter beschikking."

Baudet blijft wel in de Kamer, benadrukt hij. "Ik ben gekozen." Ook wil hij betrokken blijven bij de partij en deze blijven steunen. Hij sluit een lagere plek op de kandidatenlijst, als "lijstduwer", niet uit. Baudet blijft ook partijvoorzitter, tweette zijn woordvoerder.

Het is dus niet gezegd dat zijn politieke carrière hiermee voorbij is. De controversiële Baudet was met zijn partij vorig jaar nog de grote winnaar van de provincieraadsverkiezingen, maar sindsdien heeft hij af te rekenen met interne conflicten.