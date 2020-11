Journalist Paul Demeyer verliest in 5 dagen beide ouders aan corona: "Dichter kan ik niet bij corona geraken, dit kan mensen helpen"

De uitvaart zal helemaal anders lopen dan gepland. “Mijn vader is 10 jaar geleden al begonnen met zijn uitvaart te regelen. Hij had een rare relatie met de dood vind ik. Voor zijn pensioenfeest op zijn 65ste wou hij geen nieuwe schoenen. Voor de tijd dat ik hier nog ben, zei hij toen. Hij is 90 geworden!” lacht Demeyer luid.

“Hij had een heel scenario uitgeschreven. Dat stond al die tijd op de computer van mijn zus. Welke liederen er zouden gezongen worden en welke diepfilosofische Duitse teksten moesten voorgelezen worden, alles staat daarin. Ook de gastenlijst was gemaakt. Volgens zijn plannen zou de Sint-Michielskerk moeten uitgebreid worden, zoveel volk wou hij laten komen”, haalt Demeyer met plezier de herinneringen naar boven. “Maar helaas, amper 15 mensen kunnen afscheid nemen. Ik heb nog geprobeerd om tweemaal 15 mensen in de kerk te kunnen krijgen, omdat het een dubbele begrafenis is, maar dat mag ook niet. Dat vind ik wel moeilijk, want mijn vader verwachtte een bomvolle kerk”, besluit hij.