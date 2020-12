Bewoners Werkhuizen- en Kortestraat in Vilvoorde willen geen vrachtwagens meer door hun straat

In een petitie vragen de bewoners om de rijrichting van de laatste 200 meter van de Marius Duchéstraat te veranderen. Die straat is breder en heeft maar één bocht in plaats van de drie scherpe bochten in de Werkhuizen- en Kortestraat. Schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen) legt uit waarom de stad niet ingaat op de vraag van de bewoners: “Omwille van de verkeersveiligheid voor de fietsers. Heel veel scholieren rijden via de Marius Duchéstraat naar school. De rijrichting daar omkeren maakt het de vrachtwagens bovendien ook veel makkelijker om die route te nemen terwijl het sowieso niet mag. Bovendien is er ook maar een flauwe bocht waardoor ze ook nog een hogere snelheid zouden halen.”