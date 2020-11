Brussels Gewest wil landbouwgrond kopen in Vlaanderen en Wallonië

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Dat de Franstalige liberalen van MR tegen zijn, hoeft niet te verwonderen. MR zit in het Brussels gewest in de oppositie. Maar federaal MR-minister David Clarinval – onder meer bevoegd voor landbouw - was wel erg cassant, hij had over een “middeleeuwse kijk op landbouw” en zei te vrezen dat deze strategie de grondprijzen alleen maar verder de hoogte in zou jagen.

Maar het mag dus wel, dat Brussel grond koopt in Vlaanderen, hoorden we ook in “De Wereld Vandaag”, uit de mond van professor staats- en bestuursrecht Aube Wirtgen van de VUB: “Er is geen juridische regel die er zich tegen verzet dat een overheid een stuk grond – weze het landbouwgrond – aankoopt buiten de grenzen van het territorium van de betrokken overheid.”