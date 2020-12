Burgemeester Brugge stelt voor: "Laat technisch werkloze ambtenaren pakjes bezorgen"

Brugge heeft zelf zijn tijdelijk werkloze stadsambtenaren uit de musea en culturele instellingen ingezet in de zorgsector. Burgemeester Dirk De fauw. "Wij hadden een hele periode waarin heel wat diensten gesloten waren. Bij ons ging het om musea en cultuurcentra. Dat gaat over 150 mensen. De hele coronaperiode hebben die andere jobs kunnen doen. Bijvoorbeeld de poetshulpen van de musea worden nu ingezet in de woonzorgcentra. Die doen dat met veel plezier, om de zaak ook daar proper te houden. "

“Zou dat geen inspiratiebron kunnen zijn voor onze ­hogere overheden?”, schrijft De fauw in zijn brief. “Ook onze Vlaamse en ­federale culturele instellingen zijn door corona gesloten. Ook in die ­instellingen zijn meer dan gemotiveerde en geëngageerde mede­werkers aan de slag. Ook zij zouden een grote meerwaarde kunnen betekenen in het zwaarbelaste Bpost. Ook zij zouden zo kunnen bijdragen aan een echt draagvlak om online lokaal te kopen en zo onze lokale bedrijven, kmo's en leveranciers te steunen."