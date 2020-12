Buurtbewoners en voorbijgangers redden gedumpte cavia's in Kessel

Het was Kitty Van den Eynden die met een paar vrienden de cavia's ontdekte, vertelde ze aan RTV. Ze werden wellicht achtergelaten en hadden in het bos geen schijn van kans. Kitty, haar vrienden en enkele buurtbewoners zijn dan op jacht gegaan om ze te vangen, maar dat was niet zo makkelijk.



"Je moet echt tussen de braamstruiken kruipen en met meerdere mensen zijn, om ze in te sluiten", legt ze uit. "En niet te veel nadenken, want het is een redelijk pijnlijke zaak." Het is niet duidelijk hoe de cavia's in het bos terecht kwamen, maar wellicht zijn ze door iemand achtergelaten. "Dat zou moeten bestraft worden, maar helaas zullen ze de daders wellicht niet vinden, al hopen we natuurlijk van wel."