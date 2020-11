China lanceert Chang'e 5-sonde om maanrotsen te gaan halen

De lancering vond plaats van op de lanceerbasis Wenchang op het tropische eiland Hainan met een Lange Mars 5Y-raket. De draagraket moet de 8,2 ton wegende Chang'e 5 naar de maan stuwen. Chang'e 5 is net als het hele Chinese maanprogramma genoemd naar de Chinese godin van de maan.



Het is nog maar de tweede missie van de meer dan 800 ton wegende Lange Mars 5Y. In juli werd de Tianwen 1-sonde met een dergelijke raket naar Mars gelanceerd.

De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA ondersteunt met twee grondstations cruciale fasen van de missie.

Het onbemande ruimteschip Chang'e 5 moet eind november - ruimtetuigen doen er normaal 3 dagen over om de maan te bereiken - in de Oceanus Procellarum - de Oceaan der Stormen - landen, stalen verzamelen en die begin of midden december naar onze planeet brengen. De sonde zal daarbij tot twee meter diep boren. Bedoeling is meer te weten te komen over de geschiedenis van de maan.

Het ruimtetuig bestaat uit vier modules: een orbiter - een element dat in een baan rond de maan blijft vliegen - met een terugkeercapsule en een lander met een 'opstijger'. Het is de bedoeling dat de lander zo'n 2 kilogram rotsen en stof verzamelt en die dan met een robotarm overbrengt in de opstijgtrap. Die moet dan met de kostbare lading opstijgen en zich automatisch koppelen aan de orbiter. Vervolgens worden de maanrotsen in de terugkeercapsule overgebracht, voor de reis terug naar de aarde.

Het is de eerste keer dat een land poogt maanstalen mee te brengen naar de aarde sinds de Amerikaanse en Russische missies in de jaren 60 en 70. De laatste succesvolle missie die maanrotsen teruggebracht heeft, was de onbemande Sovjet-Russische sonde Loena 24 in 1976.

Vorig jaar nog heeft Peking de Chang'e 4 naar de maan gelanceerd, het eerste door mensen gebouwde ruimtetuig dat geland is op de achterkant van de maan, de zogenaamde 'Dark Side of the Moon', die in werkelijkheid even lang licht en donker is als de voorkant maar van de aarde af niet gezien kan worden.