Coronacrisis leidt tot opvallende stijging van aantal leefloners

Tijdens de eerste coronagolf en de eerste lockdown in de eerste helft van dit jaar steeg het aantal mensen met een leefloon met net geen 5.000, stelt het rapport. "Gelet op het begin van de tweede golf en de maatregelen is het waarschijnlijk dat we de bovenstaande trends opnieuw zullen zien optreden", klinkt het nog.

Terwijl het verzamelen van de gegevens van die tweede helft van dit jaar nog volop bezig is, is de verwachting nu toch al dat tegen eind dit jaar 159.000 Belgen een leefloon zullen krijgen. De overheidsdienst verwacht dat tussen januari 2020 en januari 2021 de stijging van het aantal leefloners dan geschat kan worden op 9,5 procent.

Maar de echte impact van de coronacrisis zal eigenlijk pas volgend jaar duidelijk worden, klinkt het. Dat bevestigt onder meer ook Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. "Volgend jaar zullen namelijk heel wat steunmaatregelen van de andere overheden stoppen", zegt Debast. "Bovendien wachten ook heel wat mensen met de stap naar het OCMW als ze in de problemen komen."

Volgens Debast wordt de impact van de coronacrisis best ook breder bekeken dan het leefloon alleen. "Het leefloon is een indicatie van de sociale impact van de coronacrisis. Maar vandaag komen er ook mensen in de problemen die geen recht zullen hebben op een leefloon, maar die wel andere vormen van hulpverlening kunnen krijgen bij het OCMW."