Gemeenten en scholen creatief voor coronaveilig bezoek van Sinterklaas

Steden en gemeenten breken zich het hoofd hoe ze Sinterklaas toch veilig kunnen laten langskomen. In Moorslede bijvoorbeeld zien ze het niet zitten dat de Sint fysiek te dicht bij de kinderen komt. Afgelopen weekend was er discussie of de scholen dan echt niets kunnen doen. Met een livestream heeft burgemeester Ward Vergote (Visie) voor duidelijkheid gezorgd. “De scholen zijn heel vindingrijk. Ze hebben leuke, vernieuwende initiatieven opgezet. Voor de kinderen zal het echt geen enkel verschil uitmaken of ze daar nu echt zijn of niet. Er is ook een school waar de Sint fysiek aanwezig zal zijn, maar de kinderen houden daar dan heel veel afstand”, besluit Vergote.