Dak- en thuislozen kunnen vanaf vandaag weer terecht in tijdelijke dagopvang in Mechelen

De opvang voor dak- en thuislozen is in deze tijden broodnodig, zegt Natasja Lories, voorzitter van het het Mechelse netwerk van kansarmoedeorganisaties. "Mensen die in die situatie zitten hebben het nodig om af en toe eens zich te kunnen opwarmen, een koffie te drinken, een goed gesprek te hebben tijdens deze koude dagen. Daarom hebben we dit alternatief bedacht", aldus Lories. Het kan niet dat mensen in onze stad moeten ronddolen en aan hun lot worden overgelaten", zegt schepen van sociale zaken en armoedebestrijding Gabriella De Francesco. Er zullen zo'n 20 mensen bij de dagopvang terecht kunnen.