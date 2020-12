De 17 jarige wielrenner Andreas herstelt na een zwaar fietsongeval in Meise: "Zijn helm heeft zijn leven gered"

Het ongeval gebeurde toen Andreas samen met zijn vader aan het fietsen was. "We zijn op het fietspad aangereden aan de gevaarlijke oprit van de A12 aan de plantentuin van Meise", vertelt vader Kris. "Andreas is tegen de auto gebotst en er dan over gevlogen. Ik heb EHBO gevolgd en ik zag dat hij nog zacht ademde. De ambulanciers van de MUG hebben er alles aan gedaan om hem erdoor te halen. Er is ook een vrouw gestopt die het ongeval heeft zien gebeuren. Zij geeft reanimatietechnieken aan bedrijven en ze heeft ons de hele tijd bijgestaan. Ze heeft ook op me ingepraat en me verteld wat ik moest doen. Dat is hulp die je echt goed kan gebruiken op zo een moment."