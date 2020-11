Nieuwe migratiestroom op Canarische Eilanden: "Het zijn er gewoonweg te veel, voor dit kleine stukje grond"

Veel migratiespecialisten keken vreemd op toen er plots weer duizenden mensen de levensgevaarlijke route naar de Canarische Eilanden begonnen te gebruiken. Vooral omdat er ook weer mensen helemaal vanuit Senegal kwamen, 1500 kilometer verderop, of uit Mauritanië, op 1.000 kilometer van hier. De route was min of meer in onbruik geraakt, omdat ze zo gevaarlijk is. Dit jaar alleen al verdronken er zeker 530 mensen in de Atlantische Oceaan.