Hoe drie Dominicaanse heldinnen de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op de wereldkaart zetten 

Het is precies 60 jaar geleden dat drie vrouwelijke verzetsstrijders in de Dominicaanse Republiek vermoord werden door aanhangers van de wrede dictator Trujillo. Als eerbetoon aan de zussen werd hun sterfdag, eerst in verschillende Latijns-Amerikaans landen en later ook elders in de wereld, uitgekozen om geweld tegen vrouwen te erkennen. In 1999 riep de VN 25 november officieel uit tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Maar wie waren deze heldinnen ?