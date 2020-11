Een klassiek kerstfeest moet niet, maar we willen wel graag een tijdelijke versoepeling

Sinds maart registreert de UGent via de motivatiebarometer hoe de motivatie van de bevolking evolueert om de coronamaatregelen op te volgen. Opvalllend: die motivatie is de laatste week gestegen tot 65 procent.

Wanneer we kijken naar de verschillende kerstscenario's is het ook duidelijk dat mensen gemotiveerd zijn om zich aan de maatregelen te houden. Er is amper een verschil in motivatie bij de scenario's twee of vier extra bezoekers of de huidige maatregelen. Wat wel opvalt is dat als de regering de bevolking "carte blanche" zou geven voor de kerstfeesten, dat de bevolking dan aangeeft zelf de verantwoordelijkheid te nemen en niet te profiteren van de vrijheid.