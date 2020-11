Elke dag gemiddeld vijf kinderen gedood of verminkt in Afghanistan volgens Save The Children

In het aanslepende conflict in Afghanistan zijn kinderen volgens de internationale hulporganisatie Save The Children te vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld. “Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat er tussen 2005 en 2019 minstens 26.025 kinderen gedood of verminkt zijn", klinkt het. Dat zouden er de afgelopen 14 jaar dus gemiddeld 5 per dag zijn. De oorlog in Afghanistan brak uit in 2001, maar de Verenigde Naties begonnen pas in 2005 met het verzamelen van gegevens over gedode en verminkte kinderen.