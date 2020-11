Jan Ceuleers is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten aan onze redactie. Ceuleers was van 1989 tot en met 1996 directeur televisie bij de BRT/BRTN, de voorloper van de VRT. Hij was daarvoor ook Wetstraatjournalist voor radio en televisie. Zo presenteerde hij ook "Confrontaties", de voorlopig van "De zevende dag".