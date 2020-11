Nog niet het moment voor versoepelingen, zeggen experts: "Situatie te delicaat" en "Cijfers moeten verder naar beneden" 

Over de heropening van de scholen na twee weken herfstvakantie zegt Van Damme dat het nog te vroeg is om daar effect van te zien op de cijfers. "Maar voorlopig loopt het bijzonder goed. Ik denk dat dat een goeie beslissing is geweest."

Vrijdag is er opnieuw een Overlegcomité. Mogen we al beginnen denken aan versoepelingen? "Niet onmiddellijk", antwoordt de epidemioloog. "Ik denk dat we verder duidelijk het signaal moeten geven dat dit de goeie weg is, want we willen die cijfers nu vooral veel verder naar beneden krijgen."

Bekijk het gesprek met Pierre Van Damme in "Het Journaal":