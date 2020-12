Extra controles tegen hangjongeren in Asse

"Een maand geleden heb ik het besluit uitgevaardigd om identiteitscontroles uit te voeren. Op het sportterrein gaan we in de toekomst een systeem van reservaties invoeren, zodat we makkelijker controles kunnen doen", zegt burgemeester Van Elsen nog. "In het Waalborrepark zelf, dat een open park is, gaan we meer systematische controles doen. En we gaan ook de federale politie daarbij betrekken met de ruiters die zij hebben mee in te zetten", aldus nog de burgemeester.