Nieuwe Gault&Millau-gids is er: "Perspectief op 2021 bieden", Christophe Pauly (Le Coq aux Champs) "chef van het jaar" 

Het Cahier POP dat drie jaar geleden werd opgestart en de beste "gourmet street & fast food"-adressen verzamelt, groeit snel. Het telt nu al meer dan 380 laagdrempelige adressen "waar het leuk en lekker ongedwongen tafelen" is. Er staan nu een honderdtal nieuwe adressen in. De drie POP-laureaten van 2021 zijn Baracca in Leuven, Nénu in Brussel en Asie à Tik in Bergen. Daarnaast is Belroy’s Bijou in Antwerpen verkozen tot Cocktailbar van het Jaar 2021. "A taste of the Netherlands" belicht ons buurland en focust op 5 smakelijke Nederlandse regio’s, onder het motto: "Ook in les Pays-Bas vind je haute-cuisine".