Gentse cabaretier laat kinderen vrolijk liedje zingen in dialect voor de Warmste Week: "In ons kot"

Tijdens deze lockdown kunnen de kinderen van De Stemband niet samenkomen en dat heeft gevolgen: "Ze spreken het Gentse dialect al niet automatisch, en als we terug samenkomen na een tijd dan merk je direct dat ze het niet meer kunnen. Dan is het terug opnieuw beginnen. Maar ik werk heel graag met de kinderen en ik blijf enthousiast. Als we terug mogen samen zingen, dan vliegen we er gewoon weer in."