Gentse gluurder veroordeeld voor bezit van oud vlindermes

In Gent moet de 43-jarige man die vorig jaar veroordeeld werd tot 30 maand cel met uitstel omdat hij vrouwen begluurd én gefilmd had, nu ook een boete van 800 euro betalen voor verboden wapendracht. De man bewaarde thuis een oud vlindermes. Dat werd door speurders teruggevonden tijdens een huiszoeking naar het voyeurisme. De man had video's gepost op internetfora van vrouwen in de kleedkamers van sportzalen. Een Nederlands tv-programma bracht de feiten aan het licht.